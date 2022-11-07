Akyazı'daki karateciler Cumhuriyet Kupası'nda 22 madalya kazandı

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SAKARYA (AA) - Akyazı ilçesinden Sakarya'daki İller Arası Cumhuriyet Kupası Karate Turnuvası'na katılan sporcular, 22 madalya alarak başarı gösterdi.



Arifiye ilçesindeki Süleyman Edip Balkır Spor Salonu'nda dün gerçekleştirilen turnuvada, 4 ilden 480 sporcu mücadele etti.



Akyazı'dan katılan 23 sporcu, 12 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak turnuvayı tamamladı.



Karate antrenörü Sezai Yolcuoğlu, yaptığı açıklamada, sporcularının üstün başarı gösterdiğini belirterek, "Yeni başarılarla yola devam ediyorlar. Amacımız, gelecek nesillerimizin başarılarla yetişmesini sağlamak. Antrenmanlarda ve turnuvalarda ulaşımı sağlayan velilerimize teşekkür ediyorum. Başarı gösteren sporcularımızı tebrik ediyorum. Bizleri destekleyen İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Adem Altun'a, kurum personelimize teşekkür ediyorum." dedi.



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