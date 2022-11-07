Sakarya Uzunköy Köy Yaşam Merkezi açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Serdivan ilçesinde yapılan Uzunköy Köy Yaşam Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle katıldığı törenle hizmete açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığınca imzalanan "Köy Yaşam Merkezleri İş Birliği Protokolü" kapsamında yapılan merkezin açılışına, Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Tören alanına video konferans yöntemiyle bağlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hayırlı olsun" temennilerinin ardından merkezin açılış kurdelesi protokol üyelerince kesildi.



Toplam 3 bin 520 metrekare alan üzerinde 3 binadan oluşan merkezde bulunan Özel Eğitim Uygulama Evi'nde, Serdivan'da özel eğitim gören öğrencilere dönüşümlü olarak uygulama eğitimleri verilecek.

Kurs Merkezi'nde ise mahalle halkının kurslara katılması ve kaliteli vakit geçirerek üretime katkı sağlamaları amaçlanıyor. Söz konusu yerde aktif olarak "Kadın Düz Dar Etek Dikimi" ve "Kadın Bluz Dikimi" kursları devam ediyor.

Ayrıca, merkezde Kazımpaşa İlkokuluna bağlı olarak açılan ana sınıfında 16 öğrenci eğitim görüyor.

Topraksız tarımın uygulandığı sera ile uygulama bahçesinin bulunduğu merkezde, mahalle halkının kullanabileceği toprak fırın ve açık hava sineması da yer alıyor.

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