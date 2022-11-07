En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig'in yedinci haftasında Sakarya Büyükşehir Belediyespor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 42-25 mağlup etti.

Sakarya Serdivan Spor Salonu'ndaki maçın ilk yarısını ev sahibi ekip 21-14 önde tamamladı.

İkinci yarıda da baskılı oyununu sürdüren Sakarya Büyükşehir Belediyespor, parkeden 42-25 galip ayrıldı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.