SAÜ'de araştırma üniversitesi olma süreci ele alındı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Araştırma Dekanlığında (ARDEK), "Araştırma Üniversitesi Olma Sürecinde Yol Haritası ve Destek Teşvik Mekanizmaları" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde düzenlenen toplantıya, Rektör Prof. Dr. Hamza Al başkanlığında Araştırmadan Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Cenk Yavuz ve dekanlık yetkilileri katıldı.

Üniversitenin araştırma üniversitesi olma sürecindeki destek teşvik mekanizmaları hakkında bilgi verilen toplantıda, Prof. Dr. Cenk Yavuz araştırma üniversitesi olma süreci ve Araştırma Dekanlığı hakkında sunum yaptı.

Sunumun ardından konuşan Rektör Al, bu süreçte asıl söz sahibinin akademisyenler olduğunu belirtti.

Bilime katkı vermek isteyen akademisyenler için tüm imkanları seferber edeceklerini bildiren Al, "Üniversitemizin bu süreçte hak ettiği yeri alarak araştırma üniversitesi olması için önünde hiçbir engel bulunmamaktadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim elemanlarının sorularını cevaplayan Araştırma Dekanlığı yönetimi ve Prof. Dr. Emrah Doğan, araştırma üniversitesi olma sürecinde önemli fırsatların olduğunu, bu süreçte fırsatların değerlendirilmesi için Araştırma Dekanlığı koordinasyonunda sıkı çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Toplantı sonunda Siyasal Bilgileri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Çalışır, katılımları nedeniyle Rektör Al ve Araştırma Dekanlığına teşekkürlerini iletti.

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