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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Söğütlü'de öğrenciler farkındalık etkinliğiyle Türk Kızılayı tanıdı

AA

Söğütlü'de öğrenciler farkındalık etkinliğiyle Türk Kızılayı tanıdı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki bir okulda Türk Kızılay tarafından farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Küçük Söğütlü İlkokulunda düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Türk Kızılayın faaliyetleri tanıtıldı.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, dünyanın her yerinde meydana gelen afetlerde, bölgeye en hızlı ulaşan ekiplerin başında Türk Kızılayın geldiğini söyledi.

Kan bağışından kurban organizasyonlarına birçok alanda ihtiyaç sahiplerine destek veren kuruma halkın destek olması gerektiğini aktaran Özten, kendisinin de destek olacağını kaydetti.

Özten, Türk Kızılay ekipleri ve öğrenciler, daha sonra hatıra fotoğrafı çektirdi.

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