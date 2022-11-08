Sakarya'da elektrikli bisikletin araca çarpması sonucu baba öldü, oğlu yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde elektrikli bisikletin araca çarptığı kazada baba öldü, oğlu yaralandı.

Halı sahadan oğlunu alarak eve dönmekte olan Hakan Şahin'in (44) kullandığı elektrikli bisiklet, Kurtköy Fatih Mahallesi Yavuz Selim Caddesi'nde park halindeki araca çarptı.

Baba ile oğlu R.M.Ş. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hakan Şahin, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.