Sakarya'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 Kasım'da denize girdikten sonra kaybolan yabancı uyruklu kişiyi arama çalışmalarına, denizden ve havadan devam ediliyor.

Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkisinde önceki akşam kardeşi ve 2 arkadaşıyla denize girdikten bir süre sonra kaybolan T.A'nın (23) bulunması için Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları üçüncü gününde sürüyor.

Dün olumsuz hava şartları nedeniyle sadece karadan arama yapmak zorunda kalan ekipler, bugün havanın düzelmesiyle Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopter ile bot ve tekneyle arama çalışması gerçekleştiriyor.

Denizde akıntının fazla olması nedeniyle arama çalışmaları geniş alanda sürdürülüyor.

Arkadaşlarıyla önceki akşam denize giren yabancı uyruklu A.A. ve kardeşi T.A, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra A.A'ya ulaşmayı başarmıştı. Denizden çıkarılan A.A, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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