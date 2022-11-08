Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde 4 ayda 550 ton domates üretildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen topraksız jeotermal ısıtmalı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde 4 ayda 550 ton domates hasadı yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 53 bin metrekare alanda faaliyete geçen merkezde hasat devam ediyor.

Dünyanın değişen ve gelişen tarımsal üretim modellerine öncü nitelikte dizayn edilen Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nde ilk hasattan itibaren geçen 4 aylık süreçte 550 ton domates üretildi.

Jeotermal kaynakların tarımsal üretimle entegre edildiği merkezde üretilen domatesler, daha sonra iç piyasada tüketicilerle buluşuyor.

Yıl boyu sürecek hasatta 1250 ton domates rekoltesi hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, topraksız jeotermal ısıtmalı Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin Türkiye'de model olduğunu kaydetti.

Yüce, "Şehrimizde üretim kültürünü yaygınlaştırmaya, tarımı teknolojiyle entegre ederek maksimum verimlilik oluşturmayı sürdüreceğiz. İnşallah Sakarya tarımsal üretimde marka şehirlerden biri olmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

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