Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 40 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, 31 Ekim-6 Kasım tarihlerinde kontrol ve denetim çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası bulunan 40 zanlı yakalandı.



Ekiplerce, 18 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 148 fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 6 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi.

Fuhuş yapıldığı tespit edilen 2 ikametin mühürlendiği çalışmalarda, 5 kişi hakkında kumar oynamak ve yer temin etmekten adli ve idari işlem uygulandı.

Kentte meydana gelen 20 hırsızlık olayının aydınlatıldığı denetim ve kontrollerde, 14 hırsızlık şüphelisi de gözaltına alındı.

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