Sakarya Ticaret Borsasında başkanlığa Mustafa Genç seçildi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret Borsasında (STB) yönetim kurulu başkanlığına Mustafa Genç getirildi.

STB hizmet binasında yapılan seçimde 22 meclis üyesinden 13'ü, yönetim kurulu ile meclis başkanının belirlenmesi için oy kullandı.

Tek listeyle seçime giren Genç, STB'nin yeni yönetim kurulu başkanı oldu.

STB'nin meclis başkanlığına ise Bekir Uztürk seçildi.

Seçimin ardından tebrikleri kabul eden Genç, gazetecilere, seçimin bittiğini, bundan sonra hizmet için çalışacaklarını söyledi.

Geçmiş dönemde görev alanlara hizmetleri için teşekkür eden Genç, ileriki günlerde başarılı projelere imza atacaklarını söyledi.



Genç, "İnşallah aktif şekilde üyeye ve çiftçiye faydalı olması için elimizden geleni yapacağız. Seçim bir yarıştır, yarışta bir taraf kazanır. Seçime çıkma medeni cesaretini gösteren herkes kazanmıştır. Birilerini kırdıysak, küstürdüysek özür diliyorum. Bizim için seçim bitmiştir. Herkes bize eşit mesafededir, şimdi hizmet zamanı. Asıl olan Sakarya Ticaret Borsasıdır." diye konuştu.



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