Kaynarca'da yapımı tamamlanan millet bahçesi açıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde yapımı tamamlanan millet bahçesi törenle açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ve Kaynarca Belediyesi tarafından Küçükkaynarca Mahallesi'nde yapılan millet bahçesinin açılış töreninde Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem Yüce, törene katılan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga'ya gösterdikleri yakın ilgi ve destek dolayısıyla teşekkür ederek, projenin hayırlı olmasını diledi.

Yüce, şehrin marka değerini artıracak çalışmaları çok yakından takip ettiklerini, Sakarya’ya vizyon katacak projeleri bir bir hayata geçirdiklerini söyledi.

İlçede yaptıkları çalışmaları anlatan Yüce, "7'den 70'e tüm hemşerilerimizin huzur ve keyifle zaman geçirebilmeleri için tüm ayrıntıların düşünüldüğü millet bahçemizi hemşerilerimizle buluşturmak üzere Kaynarca Belediyemiz ile elimizden gelen gayreti gösterdik. Bu yolda emeği geçen başta Kaynarca Belediye Başkanımız Murat Kefli'ye ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli de Kaynarca için çok önemli bir gün olduğunu kaydetti.

Millet bahçesinin ilçenin yaşam kaynağı olacağını belirten Kefli, "Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda ilerlemekten mutluluk duyuyoruz. 50 bin tonun üzerinde asfalt çalışması da mahallelerimizde buluşuyor. Yaşam merkezlerimiz, parklarımız, doğal alanlarımız ile ilçemizi daha iyi hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Programda, vatandaşlara yöresel lezzetlerden dartılı keşkek ikram edildi.

Tören, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, ilçe belediye başkanları, belediye yetkilileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

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