Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kasırga'dan Sakarya Büyükşehir Belediyesine ziyaret

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SAKARYA (AA) - Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fahri Kasırga, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Melen Botanik Vadisi'nde de incelemelerde bulunan Kasırga, ziyaretinde Sakarya'daki çalışmaları ilgiyle takip ettiğini belirtti.

Sakarya ile gönül bağı olduğunu belirten Kasırga, "Burada hayata geçirilen her bir projeyi, her bir eseri yakından takip ediyorum. Gurur ve mutluluk duyduğum, ülkemizde örnek çalışmalar var. Büyükşehir Belediye Başkanımız, değerli kardeşim Ekrem Yüce’ye tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.



Yüce de ziyaretinden dolayı Kasırga'ya teşekkür ederek, Sakarya'da hayata geçirilen yatırımlara ilişkin bilgi verdi.

Kentte tarımdan turizme, spordan sosyal belediyecilik çalışmalarına, alt ve üstyapı yatırımlarından yeni yaşam alanlarına kadar pek çok çalışmayı hayata geçirdiklerini anlatarak, daha nice çalışmaları, eserleri kente kazandırmaya devam edeceklerini kaydetti.

Melen Botanik Vadisi'ne değinen Yüce, "3 bin dönüm alanda 2,5 milyonu aşkın fidan dikimi gerçekleştirdik. Kuşburnu, biberiye, lavanta, kedi otu, kekik, ıhlamur gibi bitkileri toprakla buluşturduk. Tamamen atıl alanı ekonomiye kazandırdık ve alım garantili üretim yapıyoruz. Tıbbi ve aromatik bitki üretiminin merkezi olmak için çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.



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