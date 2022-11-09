Çam Dağı'nda hazan mevsiminin güzellikleri yaşanıyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı, sonbaharda doğaseverlere eşsiz güzellikler sunuyor.



Kentin yüksek noktaları arasında bulunan Çam Dağı'nda, hazan mevsiminin gelmesiyle ağaçların yaprakları yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarına büründü.



Kestane, çam ve gürgen ağaçlarının yoğunlukta olduğu bölge, sonbaharda eşsiz manzarasıyla dikkati çekiyor.



Dağın yüksek kesimlerinde oluşan sis, yaprakları sararan ağaçlarla bütünleşince ortaya güzel görüntüler çıktı.

Bölgeden geçenler, güz renkleri arasında keyifli yolculuk yapıyor.



Çam Dağı'ndaki sonbahar güzelliği, dronla da görüntülendi.

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