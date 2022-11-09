Ferizli'de "Sürdürülebilir Fındık Köyleri Projesi" bilgilendirme toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde "Sürdürülebilir Fındık Köyleri Projesi" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaymakamlık binasında gerçekleştirilen toplantıya, Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, İŞ-KUR İl Müdürü Tekin Kaya ve projeye destek veren yurt dışı firma temsilcileri ile yetkililer katıldı.

Toplantının ardından AA muhabirine açıklama yapan Balcı, mevsimlik fındık işçilerinin çocuklarının çalışmasını önlemek, okula ulaşımlarını sağlamak, ailelerin konakladığı yerlerin iyileştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Proje kapsamında Bakırlı ve Karadiken mahallelerinde kalan işçilerin evlerinin tamirat ve tadilatlarının yapılacağını aktaran Balcı, "Proje önümüzdeki iki yıl daha devam edecek." dedi.



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