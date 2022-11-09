Sakarya Valisi Kaldırım'dan "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaldırım, mesajında, bütün hayatını aziz vatanı, ülkesi ve milletine adamış, Türk milletinden aldığı güçle her alanda büyük bağımsızlık mücadelesi vermiş, silah arkadaşlarıyla birlikte Cumhuriyeti kurarak Türk milletine armağan etmiş Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 84. yıl dönümünde saygı, rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nda gösterdiği üstün askeri liderlik ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunda ortaya koyduğu cesareti, feraseti ve siyasi dehasıyla dünya tarihine damgasını vuran ender devlet adamlarından birisi olarak milletin gönlünde en müstesna yerini aldığını ve orada ilelebet var olmaya devam edeceğini vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:

"Esareti ve boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyen necip milletimizden aldığı güç ve inançla her türlü zorluğu azim ve kararlılıkla aşan Gazi Mustafa Kemal Paşa, vatan kıldığı ülkemizi daha ileriye götürmek ve muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak için var gücüyle çalışmış, ülkenin en zor zamanlarında, yokluk ve sıkıntıların baş gösterdiği bir dönemde silah arkadaşları ve aziz milletimizle birlikte başlattığı bu büyük mücadeleyi her sahada zafere ulaştırmıştır.



Dünya tarihine yön vermiş asil milletin fertleri olarak bizlere düşen görev, Cumhuriyeti ilelebet yaşatmak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için birlik ve beraberlik içinde bütün gayretimizle çalışmak, değerlerimizin, milli hasletlerimizin, kültürümüzün ve eşsiz medeniyetimizin tüm güzelliklerini gelecek nesillere aktarmaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikalinin 84. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarına Yüce Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum."



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