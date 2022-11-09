Sakarya'da belediye başkanlarından 10 Kasım mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bazı ilçe belediye başkanları, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, mesajında, milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, Türk milletini müşterek ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstiklal mücadelesini Cumhuriyetin kuruluşuyla taçlandırdığını belirtti.



Alemdar, "Onun 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileri taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 84. yılında saygı, şükran ve rahmetle anıyorum." ifadesini kullandı.



Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da Atatürk'ün siyasi ve askeri kişiliği, liderlik vasfıyla tarihte iz bırakmış mümtaz şahsiyetlerden birisi olduğunu kaydetti.

İstiklal Savaşı'nın önderliğini yürüten Atatürk'ün, halk iradesine dayanan Cumhuriyeti ilan ederek Türk milletine bağımsızlıktan sonra en büyük armağanı verdiğini aktaran Babaoğlu, Türkiye Cumhuriyetinin bugün siyasi, ekonomik ve askeri olarak her zamankinden daha güçlü şekilde onun yolundan giderek coğrafyaya ve dünya siyasetine yön verdiğini ifade etti.



Babaoğlu, vefatının 84. yıl dönümünde Cumhuriyetin banisi Atatürk'ü, dava ve silah arkadaşlarını, İstiklal Savaşı'nın tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla andı.



- "Ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağız"



Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu ise Atatürk'ün dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve saygın lider olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu topraklarından silinmek istenen aziz milletimizin başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, Türkiye Cumhuriyetini kurarak yeni çığır açmıştır. Cumhuriyetimizi bu toprakların tüm renklerini kaynaştırarak inşa eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizi müşterek ideal etrafında birleştirmeyi başarmıştır. Milletine duyduğu sonsuz güven ve inancıyla çıktığı zorlu yolda, milletimizi müşterek bir ideal etrafında birleştirmeyi başaran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstiklal mücadelemizi Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlandırmıştır."



Atatürk'ün temelini attığı modern Türkiye'nin daha da yükselmesi için çalıştıklarını, bugünün ve geleceğin güçlü Türkiye'sinin tesisi yolunda azim, cesaret ve kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayan Gündoğdu, "Milletimizden aldığımız güçle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştıracağız. Bu duygu ve düşüncelerle ebediyete intikalinin 84. yılında Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum." sözlerini paylaştı.

Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen de Atatürk'ün bütün hayatını bir milletin var olma mücadelesi üzerine şekillendirdiğini, Türk milletinin takdirini kazanmış büyük asker ve devlet adamı olduğunu belirtti.



Atatürk'ün, bağımsızlık mücadelesi veren diğer milletlere de yol gösterici olduğunu vurgulayan Özen, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce ve ilkelerinden aldığı ilhamla ilerlemesini sürdürmekte, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarma konusunda hedeflerine azim ve kararlılıkla yürümektedir. Geleceğe her zamankinden daha büyük ümitle, daha büyük kararlılıkla yürürken bizler de bugün, Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği Cumhuriyetimize sahip çıkıyor, ülkemizi daha ileriye taşıyacak adımları yılmadan, yorulmadan hayata geçiriyoruz. Bu düşüncelerle vefatının 84. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum."



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