Sakarya'dan kısa kısa

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kasım ayı kültür sanat etkinlikleri, panel ve dinleti programıyla devam ediyor.

Adapazarı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, "Vefatının 600. Yılında Süleyman Çelebi ve Mevlid" konulu program düzenlendi.

Osmanlı döneminin önde gelen mutasavvıflarından Süleyman Çelebi'nin hayatının ele alındığı programa, Prof. Dr. Bilal Kemikli, Prof. Dr. Mustafa İsen, Prof. Dr. Mehmet Fatih Köksal ve Dr. Tahir Çağman konuşmacı olarak katıldı.

Prof. Dr. Mustafa İsen, Süleyman Çelebi'nin mevlid anlayışına dikkati çekerek,"Mevlid bizim sadece dini günlerimizde değil, hayatımızın her safhasında, acı tatlı her anımızda yer tutmuş, en dikkate değer dini faaliyetlerimizden biridir. 600 yıldan beri bu toplumun gönül telini titreten ve her nesilden insanın bunun heyecanını yaşayarak hayatına devam ettirdiği bir dini faaliyetimizdir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bilal Kemikli de mevlidin milli yönüne vurgu yaparak, "Süleyman Çelebi'nin mevlidi esasında bir milli mutabakat metnidir. En zor günlerimizde dilimizi, dinimizi ve kültürümüzü sürdürülebilir kılan bir metindir. Bu metinlere sadece bir dini metin olarak bakmamak gerekir. Geçmişte siyasi ve zihni irademizi toparlayan ve ehli sünnet perspektifiyle hayata bakmamızı sağlayan bir milli mutabakat metni rolündedir." açıklamasında bulundu.

Programa, SAÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Bostancı, İl Müftüsü Hasan Başiş, akademisyenler ve vatandaşlar katıldı.

- Adapazarı Belediyesinden gazilere otobüs tahsisi

Adapazarı Belediyesi tarafından Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesine minibüs tahsis edildi.

Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu'nun ev sahipliğinde, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkanı Erol Demir ve yönetiminin katılımıyla protokol imza töreni düzenlendi.

İmza törenine Adapazarı Belediyesi Başkan yardımcıları Hilmi Kızılcık ve Fatih Çelikel ile meclis üyesi Bahtiyar Nalbant da katıldı.

Işıksu, şehit ailelerinin, gazilerin her zaman yanlarında olduklarının altını çizdi.

Gazilerin her zaman baş tacı olduğunu vurgulayan Işıksu, "Şehit ailelerimizin her zaman yanlarındayız. İmzaladığımız protokolle Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesine bir araç tahsis ettik. Bu aracın gazilerimizin sosyal ve kültürel aktivitelerinin daha da canlanmasına vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şubesi Başkanı Erol Demir ise çalışmadan çok memnun olduklarını belirterek, Işıksu'ya teşekkür etti.



- Pamukova'da içme suyu hattı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Pamukova Ankara Caddesi'nde içme suyu hattını yeniliyor.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada, "İlçelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda müdahalelerimizi hızla sürdürerek güçlü altyapı ağımızı her geçen gün genişletiyoruz. Pamukova ilçemizde yakın zamanda devreye almayı planladığımız hat sayesinde de bölge halkının içme suyu sorunu uzun yıllar boyunca tarihe karışacak." ifadelerine yer verildi.

