Sakarya'da kaçakçılık operasyonlarında 72 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da kaçak tütün ve kozmetik ürünleri ile ruhsatsız silahların ele geçirildiği kaçakçılık operasyonlarında 72 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlenmesi kapsamında 10 ilçede çeşitli operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda 72 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların araçlarında, iş yerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, 5 milyon 874 bin 738 makaron (filtreli sigara kağıdı), 13 bin parça kaçak kozmetik ürünü, 6 bin paket kaçak sigara, puro ve sigara sarma kağıdı, 1400 elektronik sigara ve likidi, 987 kilogram kaçak nargile ve tütün, 798 parça kaçak alkol ürünü, 8 sigara yapım makinesi, 488 parça kaçak eşya (saat, gözlük, cüzdan, krem, parfüm) ele geçirildi.

Ayrıca 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, farklı çaplarda 71 fişek, 30 silah parçası ve 272 sahte 100 liralık banknot bulundu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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