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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya'da siyasi ve sivil toplum kuruluşlarından 10 Kasım mesajı

AA

Sakarya'da siyasi ve sivil toplum kuruluşlarından 10 Kasım mesajı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da bazı siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını milletine adayarak bağımsızlık ve özgürlük yolunda tüm güçlüklere direnmiş, kazandığı büyük başarılarla dünyaya örnek olmuş, ülkesinin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir lider olduğunu vurguladı.

Bu düşünceden hareketle 10 Kasım'ın matem günü olarak kabul edilmesi yerine, Atatürk'ün fikirlerine yönelinmesi için bir fırsat olarak görülmesi gerektiğine inandığını belirten Keleş, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle 10 Kasım günleri, dünü, bugünü ve yarınlarımızı tekrar anlamak ve değerlendirmek için bir fırsat olarak görülmelidir. Tüm cihan bilmektedir ki milletimiz, refah ve güvenliği veya geleceğini tehdit ederek kendisine yönelen tüm saldırı ve sinsi planları kavramaya ve yok etmeye her zaman muktedir olmuştur. Cumhuriyetin kuruluşu öncesinde verdiğimiz Kurtuluş Savaşı'mızda bir kez daha görüldüğü üzere, tarih hep böyle tekerrür etmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşları ve vatan uğrunda canını feda etmiş tüm aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyor, bizlere emanet ettikleri mirasa sarsılmaz azimle sahip çıkacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum."

- "Atatürk, ilke ve devrimleriyle her zaman yol göstericimiz olacaktır"

Sakarya Barosu Başkanı İlknur Ebiz Yıldız da Atatürk'ün 57 yıllık yaşamını Türk milletinin bağımsızlığına ve gelişimine adadığını belirterek, "Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kaybettiğimiz her 10 Kasım, ulusumuzda ortak hüznün tarihidir. Büyük önderimiz Atatürk, ilke ve devrimleriyle her zaman yol göstericimiz olmuş ve olacaktır. Bizler avukatlar ve barolar olarak Ata'mızın bize miras bıraktığı demokratik, laik ve sosyal hukuk devletinin sonsuza dek savunucusu olmaya devam edeceğiz. Daima yolunda ve izinde ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Yıldız, Atatürk'ü, her 10 Kasım'da olduğu gibi bu yıl da rahmet, saygı, minnet ve sonsuz özlemle andıklarını belirtti.

Sakarya Genç Girişimciler ve İş Adamları Derneği Başkanı Zafer Bekdemir ise Atatürk'ün bütün insanlığın sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olduğunu belirterek, onu ölümünün 84. yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla andıklarını kaydetti.

DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve Gelecek Partisi İl Başkanı Fatih Sevindik de birer mesaj yayımladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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