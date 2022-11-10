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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

AA

Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

SAKARYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu, Karabük, Düzce ve Bartın'da törenle anıldı.

Sakarya'da Resmi Daireler Kampüsü'ndeki tören, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Garnizon Komutan Vekili Albay Ercan Gülden tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Öğrenciler Atatürk büstüne karanfil bıraktı.

Törene, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Aydın Kutlu, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile şehit aileleri ve gaziler katıldı.

- Kocaeli

Kocaeli'de İzmit Kültür Tepesi'nde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Siren sesinin ardından saygı duruşundu bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim-Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Bülent Turan, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan saygı duruşu sırasında kent merkezinde trafik durdu.

- Zonguldak

Zonguldak Valiliği binası önünde bulunan Atatürk Anıtı'ndaki törende, Vali Mustafa Tutulmaz ve Belediye Başkanı Ömer Selim Alan ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri anıta çelenk sundu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, Devlet Sanat Galerisi'ndeki resim sergisinin açılışıyla devam etti.

- Bolu

Bolu'da Anıt Park'ta düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu İstiklal Marşı okundu.

Saatler 09.05'i gösterdiğinde yaya olan vatandaşlar ve bölgede görev yapan belediye işçileri ile araçlarından inen sürücüler saygı duruşunda bulundu.

Törene, Vali Erkan Kılıç, Belediye Başkanı Tanju Özcan, Bolu Garnizon Komutan Vekili Piyade Komando Kıdemli Albay Merdin Kışkan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Bazı vatandaşlar ise pencerelerinin önünden ve balkonlarından saygı duruşuna katıldı.

- Karabük

Karabük'te Kent Meydanı'ndaki törende, Atatürk Anıtı'na çelenkler bırakıldı.

Siren sesinin ardından saygı duruşundu bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Törene, Vali Fuat Gürel, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Safranbolu ilçesinde düzenlenen törende, Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Belediye yetkilileri tarafından geleneksel müzik aletleriyle çalınan sirenin ardından saygı duruşundu bulunuldu.

- Düzce

Düzce'de Anıt Park Meydanı'nda düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı.

Törene, Vali Cevdet Atay, Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hüdaverdi Gösterişli, Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, kaymakamlar, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anıta çelenk sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu.

Bazı esnaf ve vatandaşlar da sirenler çaldığı esnada saygı duruşuna katıldı.

- Bartın

Bartın'da Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Cemal Akın, kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Daha sonra sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, askeri erkan ile vatandaşların katıldığı program, Kültür Merkezi'ndeki etkinlikle devam etti.


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