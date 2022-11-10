Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz

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SAKARYA (AA) - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Kocaali, Kaynarca, Karasu, Ferizli, Akyazı ve Hendek'te törenle anıldı.

Kaynarca'da düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Anma programı, daha sonra Belediye Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda devam edildi.

Törene, Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, Belediye Başkanı Murat Kefli, protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

- Akyazı

Akyazı'daki tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Törende daha sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Sirenlerin saat 9.05'te çalmasıyla vatandaşlar ve araçlarından inen sürücüler saygı duruşuna katıldı.

- Karasu

Karasu'da düzenlenen törende, Kaymakam Ahmet Naci Helvacı ve Belediye Başkanı İshak Sarı, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Törende, Karasu Cumhuriyet Başsavcısı Erkan Yüksel ve ilçe protokolü ile öğrenci grupları ve vatandaşlar yer aldı.

İnşaatta çalışan işçiler ve yoldan geçen vatandaşlar ile araçlarından inen sürücüler de saygı duruşunda bulundu.

- Kocaali

Kocaali Kaymakamlığında Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından öğrenciler, günün anlam ve önemini belirten etkinlik düzenledi.

Programa, Kaymakam Emre Nebioğlu, Belediye Başkanı Ahmet Acar, cumhuriyet savcısı Nihal Aydın, siyasi partilerin ilçe temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, kurum amirleri, öğretmenler, şehit ve gazi yakınları ile öğrenciler katıldı.

- Ferizli

Ferizli'deki anma töreni Halit Narin İlkokulu'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Çelenk sunmasının ardından sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Tören, okulda düzenlenen etkinlikle sona erdi.

- Hendek

Hendek Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen törene, Kaymakam Halil İbrahim Acır, Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ayhan Yenilmez, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Eyigün, İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Sercan Candan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardından ilçe protokolünün katılımıyla Hendek Ticaret Merkezi Konferans Salonunda Atatürk'ü anma programı gerçekleştirildi.



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