Sakarya Büyükşehir Belediyesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yazılım konusunda eğitim vermeye başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yazılım Park projesine dahil olan üniversite öğrencilerine yazılım alanında eğitimler veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda, eğitmenler, detaylı bilgiler sunuyor. Eğitimle personelin ve ilgili alan öğrencilerinin veri tabanı sistemlerinde daha yetkin hale getirilmesi hedefleniyor.

Eğitimler, 15 gün sürecek.

- Sakarya'da hayvan hastanesinde çalışmalar devam ediyor

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kaza geçiren, hasta olan ya da yaralanmış hayvanlar, uzman veterinerler tarafından tedavi ediliyor.



Rutin uygulamaların da başladığı merkezde, Veteriner Odası ile imzalanan protokol kapsamında Sakarya'da yılda 5 bin hayvanın kısırlaştırılması hedefleniyor.

- Minikler Dünya Çocuk Kitapları Haftasında buluştu

Büyükşehir Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında Karasu SGM'de Dünya Çocuk Kitapları Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

"Çocuklar ve Kitaplar" konulu programa katılan yazar Melih Tuğtağ, öğrencilerin sorularını yanıtladı. Tuğtağ, program sonunda minik öğrencilerin kitaplarını imzaladı, onlarla fotoğraf çektirdi.

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