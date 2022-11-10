Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Adapazarı Belediyesi kültür sanat Etkinlikleri kapsamında komedyen Sefa Doğanay, sevenleriyle buluştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen kasım ayı kültür ve sanat etkinlikleri devam ediyor.

Doğanay'ın Orhangazi Kültür Merkezi'ndeki gösterisine vatandaşlar ilgi gösterdi.

Program sonunda Doğanay'a teşekkür ederek hediye takdim eden Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, "Çok keyifli anlar yaşadık. Bizlere güzel anlar yaşattığı için sanatçımıza çok teşekkür ediyor, yoğun ilgi gösteren kıymetli hemşehrilerimize şükranlarımı sunuyorum. Adapazarı, kültür ve sanatla güzel." ifadelerini kullandı.

- SUBÜ öğrencileri çadır kampında uygulamalı eğitim aldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Turizm Fakültesi öğrencileri, Kamp Yönetimi dersi kapsamında Sülüklü Göl'de çadır kampı yaparak uygulamalı eğitim aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğretim görevlisi Hasip Cana rehberliğindeki öğrencilere kamp çantasında bulunması gereken malzemeler, doğada yaşam kuralları, çadır kurma ve toplama, çevre temizliği, kamp ateşi yakma, yeni rota arayışları gibi konularda bilgiler verildi.

Daha sonra 25 kişilik grup, ormanda dağ yürüyüşü yaptı.

- Akyazı'da çıkan anız yangını söndürüldü

Akyazı'da bir tarlada yakılan ateş sonucu çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Konuralp Mahallesi mevkisinde bir tarlada anız ateşi yakıldı. Geniş bir alana yayılan ateşi görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.











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