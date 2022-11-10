Sakarya'da süt kamyonunun çarptığı yaşlı kadın öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Taraklı ilçesinde süt kamyonetinin geri manevra yaparken çarptığı 83 yaşındaki kadın hastanede yaşamını yitirdi.

Mahallelerden süt toplayan E.K, Çamtepe Mahallesi'nde bir evden süt almak için kamyonetini park etti. Sütü aldıktan sonra kamyonetle geri manevra yapan E.K. bu esnada Fatma Yıldırım'a (83) çarptı.

Durumu fark eden sürücü, sağlık ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Yıldırım, kaldırıldığı Geyve Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.