Sakarya'da denizde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 6 Kasım'da denize girdikten sonra kaybolan yabancı uyruklu kişiyi arama çalışmalarına, denizden ve havadan devam ediliyor.

Doğu Karadeniz Caddesi Akkum mevkisinde kardeşi ve 2 arkadaşıyla denize girdikten bir süre sonra kaybolan T.A'nın (23) bulunması için Sahil Güvenlik ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları beşinci gününde sürüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bot, balıkçı tekneleri ve paramotorla havadan yapılan arama çalışmalarına, 4 dalgıç da destek veriyor.

Arkadaşlarıyla 6 Kasım'da denize giren yabancı uyruklu A.A. ve kardeşi T.A, bir süre sonra gözden kaybolmuş, arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, yaklaşık 2 saat sonra A.A'ya ulaşmıştı. Denizden çıkarılan A.A, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

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