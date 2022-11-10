Sakarya'da "4. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı"

SAKARYA (AA) - Hendek'te, 4. Tarım Hayvancılık Makinaları Teknolojileri ve Yem Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı.

Hendek Çok Amaçlı Kapalı Ticaret Merkezi ve Fuar Alanı'nda düzenlenen fuarda, tarım ve hayvancılık makineleri sektöründen 140 firma 4 gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak.

Fuarın açılışında konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, tarım ürünlerinin, yetiştirilmesinin yanı sıra onlara değer katılmasıyla daha da önemli hale geldiğini söyledi.

Sakarya'nın tarımda Türkiye'nin en iyi kenti olması gerektiğini vurgulayan Kaldırım, şunları kaydetti:



"Tarımda çiftçimizin cebine girecek parayı 10 kat, 20 kat arttırmamız lazım. Bu potansiyel var. Yaptığımız deneme ürünlerde de bunu gördük. Bunun üzerinde ciddi şekilde kafa yormamız lazım. Çok güzel projeler var, inşallah hepsini tek tek hayata geçirip bu şehrin ekonomisine tarımı can damarı yapmamız lazım. Şehirler genelde tek sektör üzerinde büyür gelişir sanayi, tarım veya turizm şehridir. Ama burada bu üç saç ayağı var. Bu üç sektörü birbirini destekleyecek, birbirine zarar vermeyecek şekilde destekleyip daha da ileri götürmemiz lazım."

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kentte hayata geçirilen UTÇEM, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, Sakarya Botanik Vadisi, Sera AŞ, Arıcılık Projesi, Mera Islah ve Sulama Projesi çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Sakarya'nın bereketli topraklarıyla bir tarım şehri olduğunu vurgulayan Yüce, "Sakarya, birçok numune projesiyle, tarım ve hayvancılık alanında ismini altın harflerle yazdırmayı başarmış bir şehirdir. Araştırmalarımızı yapıyor, toprak ve iklim yapımıza en uygun şekilde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Toprağını bilen, ürününü bilen, üretim aşamasını öğrenen, gerekli tüm teknik ekipmana sahip üreticilerin yapacağı her iş verimli olacaktır." diye konuştu.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sakarya Ticaret Borsası (STB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Genç ile Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından, Sakarya İl Tarım Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, her ilçeyi temsilen belirlenen kadın yarışmacıların katıldığı "Kadın Çiftçi Bilgi Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri verildi.

Fuarın açılışını gerçekleştiren protokol üyeleri, daha sonra firmaların standını gezerek ürünleri inceledi.

Fuar, 13 Kasım Pazar günü sona erecek.

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