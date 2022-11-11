Sakarya Büyükşehir Belediyesinden amatör spor kulüplerine destek

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentteki amatör spor kulüplerine 700 bin liralık destek sağlayacak.

Büyükşehirden yapılan açıklamaya göre, Sakarya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) ile Afet Koordinasyon Merkezi'nde imzalanan protokol kapsamında sporcu ve spor faaliyetlerine nakdi yardımda bulunulacak.

Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya'nın adını her alanda duyurduklarını belirtti.

Şehrin yatırım ve projelerle Türkiye'de örnek teşkil etmeyi sürdürdüğünü aktaran Yüce, her zaman sporun ve sporcunun destekçisi olmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yüce, protokol kapsamında 700 bin lira nakdi yardımı amatör kulüplere ve sporculara aktaracaklarını ifade etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç da Büyükşehir Belediyesinin Sakarya'ya spor anlamında katma değer sağlayan ve şehri spor kimliğine büründüren çok önemli gelişmelere öncülük ettiğini belirtti.

ASKF Başkanı Yaşar Zımba ise Yüce'ye spora ve sporcuya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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