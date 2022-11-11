Türk Kızılay ekipleri Ferizli'de öğrencileri ilk yardım konusunda bilgilendirdi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Ferizli ilçesinde, Türk Kızılay tarafından farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

İlçedeki üç okulda düzenlenen etkinliklerde, öğrencilere Türk Kızılayın faaliyetleri tanıtıldı.

Türk Kızılay Sakarya Şubesi İlkyardım Eğitim Merkezi Müdürü Cansu Çanka, öğrencilere ilk yardımın önemini anlattıklarını belirterek, olaylar karşısında nasıl müdahale edilmesi gerektiğini uygulamalı olarak gösterdiklerini ifade etti.

Okul yöneticilerine iş birlikleri için teşekkür eden Çanka, öğrencilerin sorularını yanıtladı.

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