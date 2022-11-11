Sakarya, Bolu, Karabük ve Bartın'da fidanlar toprakla buluşturuldu

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SAKARYA (AA) - Bolu, Karabük, Bartın ve Sakarya'da, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikimi yapıldı.



Bolu'da Gölköy mevkisindeki etkinlikte konuşan Vali Erkan Kılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlayan fidan dikimi ve ağaçlandırma seferberliğinin devam ettiğini söyledi.

Kentin, orman varlığı yönünden ülkede ilk 3 sırada yer aldığını aktaran Kılıç, "Orman varlığıyla ilgili yapılan çalışmalar noktasında çok iyi durumdayız. Ormanın varlığını korumak da bir o kadar önemli. Burada çocuklarımızla fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Çocuklarımız, diktikleri fidanların büyümesine şahitlik edecek." diye konuştu.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk de ormanların önemine işaret ederek, "Ormanlarımızı korumak, geliştirmek ve devamlılığını sağlamak hepimizin temel görevidir. Bu bağlamda dünyadaki orman varlığı azalırken, ülkemiz orman varlığını artıran nadir ülkeler arasında yer almaktadır." dedi.

Şentürk, bugün ilde 43 bin 500 fidanın toprakla buluşturulacağını, ayrıca Kent Meydanı'nda 20 bin fidanın dikilmek üzere vatandaşlara dağıtılacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve etkinliğe katılanlar, belirlenen alanda fidan dikti.



Etkinlikte, AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, daire amirleri, orman teşkilatı çalışanları, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar yer aldı.

Ayrıca Yeniçağa ve Göynük ilçelerinde belirlenen alanlara kaymakamlar ve protokol üyelerinin katılımıyla toplam 2 bin fidan dikildi.



- Bartın

Bartın'da, Aladağ Mahallesi'nde 500 servi ve ıhlamur fidanı dikildi.

Vali Nurtaç Arslan, burada yaptığı konuşmada, sanayileşmenin hız kazandığını, küresel ısınma ve iklim değişikliklerinin sürekli gündeme geldiğini, bu kapsamda hava, su ve toprağın korunmasının öneminin gün geçtikçe arttığını söyledi.

Kendilerinin de bu dönemde havayı, suyu, toprağı ve bunların oluşturduğu güzellikleri korumak için çalıştıklarını anlatan Arslan, şu ifadeleri kullandı:



"Bize emanet olan doğamızı sadece korumakla kalmayıp geliştirerek, güzelleştirerek bizden sonraki nesillere bırakmayı arzuluyoruz. Sağlıklı bir toplumun, sağlıklı bir çevre oluşturmaktan geçtiği düşüncesiyle geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yeşil bir Türkiye bırakmak için bugün 'Türkiye Yüzyılına Nefes' seferberliğiyle ülkemize hediye edeceğimiz fidanlar, gelecekte bu topraklarda yaşayan tüm canlılar için de nefes olacaktır."

Konuşmanın ardından Vali Arslan ve katılımcılar tarafından toprakla buluşturulan fidanlara can suyu verildi.

Etkinliğe, Belediye Başkanvekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

- Karabük

Karabük il genelinde 38 bin 900 fidan toprakla buluşturuldu.

Saitler köyünde fidan dikim etkinliği ve tıbbi aromatik bitkiler bahçesinin açılışı yapıldı. 12 dekar alanda 800 biberiye, 2 bin 640 adaçayı, 4 bin 400 lavanta, 5 bin 60 kekik olmak üzere toplam 12 bin 900 bitki dikildi.



Tıbbi ve aromatik bitkiler bahçesinin açılışında konuşan Vali Fuat Gürel, Karabük'ün yüzölçümünün yüzde 71'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirterek, "Mevcut ağaçlarımızın, ormanlarımızın korunması, geliştirilmesi, ekonomiye katkıda bulunması ve sürdürülebilir şekilde ekonomiye kazandırılması gerekir." dedi.

Etkinliğe, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen, Zonguldak Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Pınar, siyasi parti temsilcileri, dernek, oda, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Orman Müdürlüğü personeli katıldı.

- Sakarya

Sakarya'da 15 farklı noktada 30 bin 800 fidan dikildi.



Kuzey Marmara Otoyolu'nun Adapazarı ilçesindeki Bakım İşletme Merkezinde düzenlenen törende, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve protokol üyeleri, fidanları toprakla buluşturdu.

Etkinlik kapsamında fidanlarla "Türkiye Yüzyılı" logosu oluşturuldu.

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