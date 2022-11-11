Sakaryaspor, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SAKARYA (AA) - Sakaryaspor, Spor Toto 1. Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Rüstemler Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde gerçekleştirilen ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sakaryaspor ile Çaykur Rizespor, 14 Kasım Pazartesi günü saat 20.00'de Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sakaryaspor, ligde çıktığı 12 maçta 5 galibiyet ve 7 mağlubiyet sonucunda topladığı 15 puanla 10'ncu sırada yer alıyor.

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