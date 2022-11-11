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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 7. galibiyet peşinde

AA

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, 7. galibiyet peşinde

SAKARYA (AA) - Hentbol Erkekler Süper Lig ekiplerinden Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Nilüfer Belediyespor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ligin 8. haftasında 13 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Nilüfer Belediyesi'ne konuk olacak.

Kulüpten yapılan açıklamada, her maça galibiyet parolasıyla çıkıldığı belirtilerek, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Bursa'da galibiyet hedefliyoruz." denildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyespor, ligde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 12 puanla 2'nci sırada yer alıyor.


- Baran ve Sadık Emre milli takıma davet edildi


Sakarya ekibinin oyunculardan Baran Demirdelen ve Sadık Emre Herseklioğlu Ankara’da başlayacak milli takım kampına davet edildiği kaydedildi.

Baran'ın 16 yaş altı, Sadık Emre'nin ise 18 yaş altı takımının kampında yer alacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sporcularımızın böylesine özel ve gurur verici bir davet almasından dolayı oldukça mutluluk duyuyoruz. Genç yeteneklerimizin milli takım forması altında sergileyeceği performans, elbette tüm şehrimizi gururlandıracaktır."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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