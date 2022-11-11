Sakarya Valiliğinden hurda ve atık malzeme toplayıcılarına ilişkin düzenleme duyurusu

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SAKARYA (AA) - Sakarya Valiliği, hurda ve atık malzeme toplayıcılarına yönelik belirlenen kriterleri açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde huzur ve güvenliğin, asayişin, kamu esenliğinin ve sağlığının, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla hurda ve atık malzeme toplayıcıların düzenli kayıtlı ve belirli bir düzende çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli düzenlemelerin yapıldığı belirtildi.

Hurda ve atık malzeme toplama faaliyetlerinde bulunacakların ilçe belediye zabıta müdürlüklerine başvurarak izin alması gerektiği aktarılan açıklamada, zabıta müdürlükleri tarafından izin verilen kişilerin bilgilerinin kayıt altına alınarak ilçe emniyet müdürlükleri ve ilçe jandarma komutanlığı ile güncel olarak paylaşılacağı kaydedildi.

Faaliyetlerin izin alınan ilçe sınırları içerisinde yürüteceği belirtilen açıklamada, "Faaliyet izni verilen şahıslara ilçe belediye başkanlığı tarafından ücretsiz olarak yaka kartı ve uzaktan görünürlüğü artıracak tek tip ve tek renkte reflektörlü yelekler verilecek, yeleklerin ön ve arka kısmında numara ile ilçenin ismi bulunacak. Bu bilgiler ilçe belediyelerince kayıt altına alınacaktır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, yaka kartlarının başkaları tarafından kullanılamayacağı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Hurda ve atık kağıt toplama amacıyla faaliyet izni verilen şahıslar, 1 Nisan-30 Eylül tarihlerinde 08.00-20.00 saatlerinde, 1 Ekim-31 Mart tarihlerinde ise 08.00-18.00 saatlerinde çalışacaklardır. Hurda ve atık kağıt atık malzeme toplamasına izin verilen şahıslar, malzeme toplamak amacıyla çöp konteynerleri içerisinden malzeme almak amacıyla çöpleri dağıtmayacak çevre kirliliğine sebep olmayacaktır."

Kararın, gelişigüzel kayıtsız ve belirsiz şekilde hurda ve atık malzeme toplanmasının önüne geçmek amacıyla alındığına değinilen açıklamada, hakkında üç kez idari işlem yapılan kişi veya kuruluşun faaliyetine son verileceği bildirildi.

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