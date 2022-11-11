SAKARYA (AA) - Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Tai Chi Türkiye Şampiyonası, Sakarya'da başladı.

Serdivan Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun açılışında konuşan Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, wushunun esneklik, zeka, pratik düşüncenin yanı sıra beden ve ruhun uyumunu sağlayan yegane spor olduğunu anlattı.

Dünyada 600 milyon kişinin wushu yaptığını dile getiren Akyüz, "Bu dünyada hiçbir spor branşında görülmeyen bir yaygınlık derecesidir. Böyle güzel bir sporu dünyanın en gelişmiş, en yaygın sporunu yapmak da bir gurur vesilesidir. Geleceğin dünya şampiyonlarını burada görüyorum. Burada ülkemizi bu çocuklarımız temsil edecek ve inşallah aralarından dünya şampiyonaları çıkacak. Federasyon olarak bir ağabey olarak çocuklarımızı destekliyorum. Wushunun önü açıktır, kimse bunu engelleyemez. Wushu dünyada ve Türkiye'de daha da yaygınlaşacak. Layık olduğu yaygınlığa, değere ve itibara ulaşacak bunun için hep beraber çalışacağız. El ele gönül gönüle vereceğiz." diye konuştu.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı İsam Akgül de wushunun günden güne büyüdüğünü ve yılda en az üç büyük turnuva yapıldığını belirterek, şampiyonada yarışan sporcuların Türkiye'yi dünya şampiyonasında temsil edeceğini söyledi.

Şampiyonanın ilk gününde modern, yeni geleneksel ve geleneksel zorunlu stillerde yarışan sporcular, yarın silahlı formlarda becerilerini sergileyecek.

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