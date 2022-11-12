Sakarya'da diyabete dikkati çekmek için etkinlik düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla seminer düzenlendi.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte diyabetin belirtileri ve başa çıkma yöntemleri konusunda bilgi verildi.

Programın açılışında konuşan İlçe Sağlık Müdürü Yavuz Selim Özdin, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kronik hastalıkların artığının görüldüğünü kaydetti.

Kronik hastalıkların başında diyabetin geldiğini belirten Özdin, "Bu sağlık sorununa dikkati çekmek adına Uluslararası Diyabet Federasyonu ve Dünya Sağlık Örgütünün girişimleriyle 2006'da 14 Kasım, Dünya Diyabet Günü olarak belirlendi." dedi.



Etkinlikte, halk sağlığı uzmanı Elif Ezirmik, uzman diyetisyen Sıla Özgül Tepe ve psikolog Rumeysa Kaya da sunum yaptı, soruları yanıtladı.



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