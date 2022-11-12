Sakarya'da bir kadın evinde ölü bulundu

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.

İnciksuyu Mahallesi'ndeki evine gelen R.E, dini nikahlı eşi Seval Küpeli'nin (39) hareketsiz halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Küpeli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Küpeli'nin cenazesi, incelemenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine kaldırıldı.

Buradaki işlemlerinin ardından Küpeli'nin cenazesi, memleketi Kayseri'ye gönderildi.

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