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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

AA

AFAD'dan "Deprem Anı Ülke Tatbikatı"

SAKARYA (AA) - 12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü ve 1999 Düzce Depremi'nin 23. yılı kapsamında Sakarya, Zonguldak, Karabük ve Kocaeli'de "Deprem Anı Ülke Tatbikatı" gerçekleştirildi.

Sakarya'da bir alışveriş merkezinde saat 18.57'de alarm verilmesinin ardından "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı.

Alışveriş merkezinin farklı noktalarına konumlanan AFAD ekipleri, vatandaşları deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Tatbikata, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, İl AFAD Müdürü Hüseyin Kaşkaş, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş da katıldı.

Tatbikatın ardından İl Müftüsü Hasan Başiş, Düzce depreminde hayatını kaybedenler için dua etti.

- Zonguldak

Zonguldak'ta bir restoranda AFAD ekipleri tarafından vatandaşlara deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilgilendirme yapıldı.

Yemek yiyen vatandaşlar, saat 18.57'yi gösterdiğinde "çök-kapan-tutun" tatbikatına katıldı.

Valilikteki tatbikata ise Vali Mustafa Tutulmaz ile il protokolü katıldı. Program sonunda Vali Tutulmaz ile beraberindekiler, AFAD tarafından kurulan ekipman sergisini gezdi.

Program sonunda dua edildi.

Vali Tutulmaz, gazetecilere, ülkenin deprem kuşağında yer aldığına dikkati çekerek, deprem öncesinde ve deprem anında yapılması gerekenler konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

- Kocaeli

Kocaeli'de Tokat İl ve İlçeleri Kültür ve Dayanışma Derneğinde gerçekleştirilen tatbikata, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz da katıldı.

Yavuz, burada yaptığı konuşmada, tatbikatın hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde bu bilinç eksikliğinin hissedildiğini kaydetti.

Olası depremlere hazır olunması gerektiğinin altını çizen Yavuz, "İnsanlar eğitilirse panik anında ne yapılacağını bilir. Deprem anında merdivenlere koşuyorlar, merdivenler en güvensiz yerler. Deprem geçinceye kadar kendimizi en güvenli bulabildiğimiz bir yere, hacmimizi küçültüp 'çök, kapan, tutun' yaparak sığınmalıyız." diye konuştu.

Yavuz'un konuşmasının ardından "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı.

Tatbikata, İl AFAD Müdürü Mehmet Emin Koçan da katıldı.

Tatbikatın ardından İl Müftüsü Sinan Cihan, dua etti.

- Karabük

Karabük'te bir alışveriş merkezinde saat 18.57'de alarm verilmesinin ardından "çök-kapan-tutun" tatbikatı yapıldı.

Alışveriş merkezinin farklı noktalarında bekleyen AFAD ekipleri, vatandaşları deprem anında ne yapılması gerektiği konusunda bilgilendirdi.

Tatbikata, Vali Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tatbikatın ardından İl Müftüsü Ercan Aksu, dua etti.

Vali Gürel, bu tür tatbikatların devam edeceğini söyledi.

Vatandaşların deprem sırasında yapması gerekenlerle ilgili bilgilendirme yapıldığını belirten Gürel, "Özellikle bina içindeki vatandaşların sarsıntıyla kendilerini dışarıya attıkları görülüyor. Merdiven boşluklarında, asansörlerde ve balkonlarda birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiğini biliyoruz. Bunların önüne geçebilmek adına bilinçlendirme faaliyeti yapıldı." dedi.

Öte yandan kentte Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı yurtlarda ve spor tesislerinde de tatbikat yapıldı.

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