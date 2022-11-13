Sakarya'da alkollü eğlence mekanları denetlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 17 alkollü eğlence mekanına yönelik denetim yapıldı.

Kent merkezinde yer alan alkollü eğlence mekanları, polis, zabıta ve SGK görevlilerinin katılımıyla eş zamanlı olarak denetlendi.

Uygulamada 675 kişi sorgulandı, 5 işletmeye mevzuata aykırı faaliyet göstermekten işlem yapıldı.

Basit yaralama ve tehdit suçlarından aranan 2 şüpheli yakalanırken, kayıp olarak aranan 1 kişi de bulundu.

Ayrıca, 1 şüpheli üzerinde bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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