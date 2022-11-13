Sakarya'dan kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) öğrencileri, kentin doğal güzelliklerini keşfetti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, SAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğrenci Topluluğu, ilk olarak Poyrazlar Gölü'nde doğanın tadını çıkardı.

Daha sonra Türkiye'nin tek parça halindeki longoz ormanı Acarlar'ı gezen gençler, Sakarya Nehri ve Karadeniz'in birleştiği nokta olan Yenimahalle ile Karasu sahilinde bol bol fotoğraf çekindi.

Ülkenin farklı şehirlerinden eğitim almak için kente gelen öğrenciler, yetkililere organizasyon dolayısıyla teşekkür etti.

- İYİ Parti Söğütlü İlçe Başkanı Acar güven tazeledi



İYİ Parti Söğütlü İlçe Başkanı Necati Acar, yeniden başkanlığa seçildi.

İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, ilçedeki bir çay bahçesinde düzenlenen 3. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, ilçe kongrelerini 10 Aralık'ta bitireceklerini belirterek, yeni yönetime başarılar diledi.

Seçime tek listeyle giren mevcut başkan Acar, güven tazeledi.



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