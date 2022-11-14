Sakarya'da kaza yapan otomobilin akaryakıt istasyonuna devrilmesi kamerada

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da kazaya karışan otomobilin akaryakıt istasyonuna devrilmesi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Akyazı ilçesinde G.T'nin kullandığı 54 HT 554 plakalı otomobil, Ada Caddesi'nde manevra yapan Y.K. idaresindeki 06 E 5730 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan 54 HT 554 plakalı otomobil, akaryakıt istasyona devrilerek pompalara yakın mesafede durdu.

Haber verilmesi üzerine, kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan G.T. ile yanındaki Y.E.K. sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, caddede manevra yapan otomobile çarpan başka bir otomobilin akaryakıt istasyonuna devrilmesi yer alıyor.

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