SUBÜ'de Havacılık Semineri düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mekatronik Topluluğu tarafından Havacılık Semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektörlük konferans salonunda düzenlenen etkinliğe katılan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Başmühendisi Öznur Bayraktar Erbudak, katılımcılara havacılık sektöründe şirketin konumunu anlattı.

Sektörde kendisini geliştirmek isteyen genç mühendis adaylarına kariyer planlamaları için tavsiyelerde bulunan Erbudak, Milli Muharip Uçak ile ilgili detayları paylaştı.

Etkinliğe katılan öğrencilere sertifika verilen seminer, soru cevap bölümü ve plaket takdimiyle sona erdi.

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