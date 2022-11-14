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Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı

AA

Sakarya'da geçen hafta uyuşturucu ve ruhsatsız silahların ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 103 şüpheliye adli işlem uygulandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonlarında 103 şüpheli yakalandı

SAKARYA (AA) - Sakarya'da geçen hafta uyuşturucu ve ruhsatsız silahların ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 103 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının engellenmesine yönelik 7-13 Kasım'da çalışma yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, araçlarında ve evlerinde yapılan aramalarda, 9 kilo 350 gram esrar, 600 gram skunk, 175 gram metamfetamin, 155 gram bonzai, 14 gram eroin, 26 uyuşturucu hap, 12 kök Hint keneviri, 1,30 gram kokain ve 4 hassas terazi ele geçirildi.

Ayrıca, aramalarda ruhsatsız 25 tabanca ve 10 tüfek ile kalaşnikof, 88 fişek, 107 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 96 bin 720 lira, 200 dolar ve 100 avro bulundu.

Şüphelilere adli işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sakarya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sakarya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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