SATSO Başkanı Altuğ'dan İstanbul'daki terör saldırısına kınama

SAKARYA (AA) - Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.



Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, terör saldırısının herkesi derinden üzdüğünü kaydetti.

Ülkenin huzurunu bozmak üzerine yapılan tüm hain saldırıları, terörün her türlüsünü lanetlediklerini vurgulayan Altuğ, "Ülkemizin huzuruna kasteden hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırı, ülkemizin, huzuruna, birlik ve beraberliğine, geleceğine ve güvenliğimize bir saldırıdır. Ancak Türkiye Cumhuriyeti; bu hain saldırılara, bu şer odaklarının planlarına yenilmeyecek güçtedir. Halkımızın huzurunu, güven ve refah ortamını bozmayı hedefleyen bu saldırıda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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