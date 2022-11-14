Sakarya'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 şüpheli yakalandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'da son bir haftada yürütülen asayiş çalışmalarında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 43 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri ekiplerince, 7 Kasım-13 Kasım tarihlerinde kontrol ve denetim çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmalarda, haklarında çeşitli suçlardan değişen oranlarda hapis cezası bulunan 43 zanlı yakalandı.

Ekiplerce, 19 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız tüfek, 9 kurusıkı tabanca, 179 fişek ile çalıntı olduğu tespit edilen 10 motosiklet, bisiklet ve otomobil ele geçirildi.

Umuma açık 21 iş yerinin denetlendiği çalışmalarda, mevzuata aykırı hareket eden 9 işletmeye cezai, 18 kişiye de kumar oynamak ve yer temin etmekten adli ve idari işlem uygulandı.



Kentte meydana gelen 25 hırsızlık olayının aydınlatıldığı denetim ve kontrollerde, 15 hırsızlık şüphelisi de gözaltına alındı.



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