Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı yapıldı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclis toplantısı, Ekrem Yüce başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Gelişim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce, 43 ayda kente 31 proje kazandırdıklarını bildirdi.

Yüce, tüm alt yapı, baraj, içme suyu şebekesi, arıtma, kanalizasyon ve yağmur suyu imalatı dahil edildiğinde hayata geçirdikleri projelerin maliyetinin yakında 4 milyar lirayı bulacağını aktaran Yüce, "Sakarya'ya uzun yıllar hizmet edecek dev bir alt yapı oluşumunu hazırladık, şehrin yarınlarını garanti altına almak için gündüz gece çalışıyoruz." ifadesini kullandı.



Kente kazandırılacak Darıçayırı Barajı'na ilişkin bilgi de veren Yüce, şunları kaydetti:



"Sakarya'ya 100 yıllık tarihi proje kazandıracağız. Bu baraj Kaynarca, Söğütlü ve Ferizli ilçelerine alternatif su kaynağı olacağı gibi bu bölgelerde hizmet verecek olan sanayi kuruluşlarının su ihtiyacını karşılayacaktır. Burada elektrik üreterek şehrimizin ve ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacağız. Baraj ve yardımcı yapıları, içme suyu arıtma tesisi, HES ve isale hatları bölgeye kazandırılacak. Maliyeti 3 milyar lira olan projemiz faaliyete girdiğinde ise yılda 750 milyon lira gelir elde edeceğiz. Darıçayırı Barajı'nı şehrimizin bugününe ve geleceğine kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız şekilde yürütüyoruz."

Yüce, toplantıda belediyenin çalışmalarından da bahsetti.

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