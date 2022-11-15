Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan İstanbul'daki terör saldırısına kınama

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SAKARYA (AA) - Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Erol Ulu, İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Ulu, yaptığı yazılı açıklamada, 13 Kasım'da Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana gelen saldırının herkesi derinden üzdüğünü belirterek, terörün her türlüsünü lanetlediklerini ifade etti.

Türkiye'nin bu tür terör saldırılarıyla diz çökecek bir ülke olmadığını vurgulayan Ulu, milletin canına kastedenlerin hak ettikleri en ağır cezayı alacaklarını kaydetti.

Bu saldırının ülkenin huzuruna, birlik ve beraberliğine yapıldığını aktaran Ulu, "Ülkemizin huzuruna kasteden hain saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, hain saldırılara, şer odaklarının planlarına yenilmeyecek güçtedir. Menfur saldırı sonucu hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyoruz. Milletçe hepimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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