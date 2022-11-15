Sakarya'da SASKİ Genel Kurulu toplantısı yapıldı

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SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplamda 9 maddenin görüşüldüğü toplantıda ilk 6 madde oy birliğiyle kabul edildi, diğer maddeler plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

Sunum halinde gösterilen SASKİ'ye ait alt yapı, enerji, hizmet kalitesi ve başarılı su politikaları yatırımları meclis üyelerinin takdirini topladı.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya için alt ve üstyapıda çalışmaların aralıksız şekilde devam ettiğini bildirdi.

Çok kıymetli eserleri şehre kazandırdıklarını aktaran Yüce, şimdi en büyük hedeflerinden birinin Darıçayırı Barajı’nı en kısa sürede tamamlamak olduğunu vurguladı.



Yüce, şunları kaydetti:



"Üreten şehir Sakarya'nın hem doğasına hem enerjisine hem de su kaynaklarına büyük katkı sağlayacak projemizle bugünümüze ve yarınlarımıza değer katacağız. Bazı bölgelerde yaşanan su sorunlarının aksine şehrimizde yürüttüğümüz doğru ve örnek su politikalarıyla Sakarya'nın kaynaklarına yenilerini ekliyoruz. Çünkü biz sadece bugününü değil, yarınlarını da düşünen partinin belediyecilik anlayışından geliyoruz."

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