Karasu'da diyabet farkındalık etkinliği düzenlendi

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Karasu ilçesinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Karasu Devlet Hastanesince düzenlenen etkinlikte hastane yönetimi ve personeli, ellerinde pankart ve dövizlerle diyabete dikkati çekmek amacıyla hastaneden çıkarak sahilde yürüdü.

"Merhaba Hareket, Elveda Diyabet" yürüyüşü öncesi poliklinikler önünde açılan "diyabet standı" ziyaret edildi.

Hasta ve hasta yakınlarına diyabet günü rozetleri takıldı ve bilgi verildi.

Hastane dışında gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşüne vatandaşlar da katıldı.

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