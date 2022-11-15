Otokar'da çalışan 1000 personele mesleki eğitim verilecek

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SAKARYA (AA) - Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Otokar arasında metal, makine, lojistik ve motorlu araçlar teknolojileri alanında çalışan 1000 personele mesleki eğitim verilmesi amacıyla iş birliği protokolü imzalandı.

Arifiye ilçesindeki fabrikada düzenlenen törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, Otokar Genel Müdürü Ahmet Serdar Görgüç ve İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Başkanı Akgün Altuğ, Arifiye Kaymakamı Bekir Dınkırcı ve Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu katıldı.

Protokol kapsamında Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezince verilecek eğitimlerle Otokar çalışanlarına mesleki anlamda katkı sağlanması ve belge almaları hedefleniyor.

Törende konuşan Vali Kaldırım, Otokar'ın dünyada ciddi marka haline geldiğini belirterek kente sağladığı istihdamdan bahsetti.

Mesleki eğitimle ilgili 109 işletmeyle sözleşme imzaladıklarını aktaran Kaldırım, Sakarya'da mevcut istihdamın nitelikli hale getirilmesi ve kalitenin artırılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini bildirdi.

Yoğun rekabetin bulunduğu dünyada insan kaynağını iyi yetiştiren ve çağı yakalayanların başarılı olduğunu vurgulayan Kaldırım, "Biz de burada var olan sanayinin değişimi, dönüşümü, daha katma değerli ve verimli hale gelmesi için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Sakarya'da sanayi, tarım ve turizmde eş zamanlı güzel projelerin yürütüldüğünü işaret eden Kaldırım protokolün hayırlı olmasını diledi.

Genel Müdür Görgüç de 1963'ten bu yana kendi teknolojisi, tasarım ve uygulamalarıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun özel çözümler sunan Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar'ın Sakarya'daki 552 bin metrekarelik alana kurulu fabrikasında 3 bin 400'den fazla çalışanıyla faaliyet gösterdiğini belirtti.

Adapazarı Mesleki Eğitim Merkezi ile yapılan iş birliğinin şirketlerinin misyonu olan yerel üretim ve mesleki eğitim faaliyetlerine ivme kazandıracağını aktaran Görgüç, Vali Kaldırım'a ziyareti ve destekleri için teşekkür etti.

Ardından Kaldırım, Görgüç ve Savaşçı protokolü imzaladı.

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