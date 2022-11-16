Akyazı'da kaldırıma çarparak devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Akyazı ilçesinde otomobilin kaldırıma çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Altındere Mahallesi'nde Adem A. (23) idaresindeki 54 RA 514 plakalı otomobil, kaldırıma çarparak devrildi.



Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



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