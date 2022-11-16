Sakarya Üniversitesinden kısa kısa

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SAKARYA (AA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Araştırma Koordinasyon Kurulu toplantısının ikincisi, Rektör Prof. Dr. Hamza Al başkanlığında gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Al, SAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrah Doğan, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Cenk Yavuz, dekan yardımcıları ve Araştırma Koordinasyon Kurulu üyelerinin katıldığı toplantıda, SAÜ'nün araştırma ve yenilik süreçlerinde yapılan çalışmaları ele alındı.

SAÜ'nün inovasyon çalışmaları ve sürdürülebilirliğin sağlanması yolunda yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinin yapıldığı toplantıda, mevcut çalışmaların analizi yapılarak Araştırma Üniversitesi olma vizyonunda atılacak adımlar konuşuldu.

Kurul üyelerinin süreçte oluşabilecek riskleri ve SAÜ'nün avantajlı yönlerini değerlendirdiği toplantıda, destek-teşvik modelleri hakkında öneriler ve yapılması gerekenler hakkında yol haritası belirlendi.

Rektör Al, toplantı sonunda Araştırma Koordinasyon Kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

- Uluslararası Afiş Tasarım Yarışması Sergisi düzenlenecek



SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (STMF), "22'den 22'ye" temalı 5. Uluslararası Afiş Tasarım Yarışması Sergisi'ne ev sahipliği yapacak.

STMF'de 21 Kasım'da düzenlenecek serginin açılışını, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Hamza Al ve Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal gerçekleştirecek.

Türkiye, İran, Arnavutluk, Somali, Afganistan, Ermenistan, Avusturalya, Brezilya, Tunus, Hollanda, Rusya, ABD, Maldivler, Gürcistan, Pakistan ve Japonya olmak üzere 16 farklı ülkeden profesyonel akademisyen ve öğrencilerin katılacağı yarışmaya, toplamda 533 eser başvuruda bulundu.



Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü ile Sanat ve Tasarım Fakültesinde öğrenim görmüş 41 öğrencinin afişleri, ilk 100 afiş tasarımının içinde yer aldı.

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